Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß mit Linienbus geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Mercedes ist am Samstagabend (13.07.2019) in der Hauptstätter Straße mit einem Linienbus kollidiert und ist anschließend geflüchtet. Der 62 Jahre alte Busfahrer fuhr gegen 18.30 Uhr in der Hauptstätter Straße auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Marienplatz. Die Hauptstätter Straße hat an dieser Stelle zwei Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung, in Auswärtsrichtung wird sie derzeit aufgrund einer Baustelle auf einen Fahrstreifen verengt. An der Fahrbahnverengung wollte der Mercedesfahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah aber offenbar den neben ihm fahrenden Bus und stieß auf Höhe der Vorderachse des Busses mit diesem zusammen. Der Mercedesfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, während der Busfahrer die Polizei verständigte. Im Bus wurde niemand verletzt, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro belaufen. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine weiße Mercedes E-Klasse Limousine, sie müsste am rechten vorderen Kotflügel und am rechten Außenspiegel beschädigt sein. Zu den Insassen gibt es keine Erkenntnisse. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

