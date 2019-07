Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 55-jähriger Mann, der am Samstag (13.07.2019) um 09.45 Uhr in einem Mineralbad in unsittlicher Art und Weise gegenüber einer Frau aufgetreten war, konnte zunächst von einem Bademeister festgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden. Der Mann, gegen den bereits vor Jahren ein Hausverbot für das Bad verhängt worden war, hatte zuvor den Zaun zum Gelände des Freizeitbades überstiegen und sich dann unbekleidet in den Saunabereich begeben. Dort setzte er sich einer 74-jährigen Frau gegenüber und manipulierte längere Zeit an seinem Geschlechtsteil. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 55-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell