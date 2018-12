POL-PPWP: Verkehrsrowdy bringt Bus-Fahrgäste zu Fall

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Merkurstraße unterwegs waren und möglicherweise ein Verkehrsmanöver zwischen einem Pkw und einem Linienbus beobachtet haben. Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach einem hellen Fahrzeug - vermutlich silbergrau - und dessen Fahrer oder Fahrerin. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren der helle Pkw und der Linienbus hintereinander in Richtung Globus-Einkaufsmarkt auf der linken Fahrspur. Als der Busfahrer auf die rechte Spur wechselte, um die Haltestelle anzufahren, wurde er von dem hellen Pkw geschnitten. Weil der Wagen unvermittelt ebenfalls auf die rechte Spur wechselte, musste der Busfahrer stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzten zwei Fahrgäste im Bus zu Boden und zogen sich Verletzungen zu: Eine 70-jährige Frau erlitt eine Oberarmfraktur, eine 34-jährige Frau eine Stauchung des Handgelenks. Der helle Pkw fuhr unterdessen, ohne anzuhalten, weiter und bog nach rechts in Richtung der Firma Poco ab. | cri

