Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hund greift Auto an - Besitzer gesucht

Wolfsburg (ots)

Velpke, Maschring 01.07.2019, 20.00 Uhr - 02.07.2019, 14.00 Uhr

Da staunte eine 72 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin aus Velpke nicht schlecht, als sie am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam. Der vordere Stoßfänger und linke Kotflügel ihres weißen VW Golf war punktuell mit Lackbeschädigungen versehen.

Die erstaunte Fahrzeugbesitzerin konnte sich keinen Reim auf die Beschädigungen machen und wandte sich an die örtliche Polizei. Die Beamten überprüften ob möglicherweise eine Verkehrsunfallflucht in Betracht kommt. Doch da die 72-Jährige am Montagabend gegen 20.00 Uhr ihr Fahrzeug unter dem Carport vor ihrem Haus in der Straße Maschring abgestellt hatte und es erst am Dienstagnachmittag wieder benutzen wollte, schied diese Erklärung aus.

Bei näherer Betrachtung fanden die Beamten auch in der Unterseite des Stoßfängers und des Kotflügels die punktuellen Beschädigungen. Ferner waren auf der Motorhaube erhebliche Speichelanhaftungen und Tierhaare vorhanden. Die Beamten kamen zu dem Schluss, dass wahrscheinlich ein größerer Hund sich an dem Golf der 72-Jährigen in Rage gebissen haben muss. Möglicherweise hatte sich ein Tier, wie ein Kaninchen oder eine Katze unter dem Fahrzeug der Rentnerin aufgehalten und der Hund geriet dadurch in Wallung, denn ansonsten ist ein derart aggressives Verhalten eines Hundes auf ein stehendes Fahrzeug kaum zu erklären.

Polizeihauptkommissar Lars Schmidt von der Polizeistation konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen: "So etwas habe ich in meinen 43 Dienstjahren noch nicht erlebt!"

Durch die Beißattacken des Hundes ist an dem Fahrzeug ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden.

Da es momentan keine Hinweise auf einen Hundehalter gibt, hofft die Polizei darauf, dass Nachbarn Anwohner etwas von der Situation mitbekommen haben. Möglicherweise hat der Hundehalter des Hundes auch gar nichts von dem Schaden mitbekommen, den sein vierbeiniger Freund angerichtet hat. Zeugen oder der Hundehalter mögen sich bitte bei der Polizei in Velpke, Rufnummer 05364/94707-0 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell