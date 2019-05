Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf Südstadt: 93-Jährige tot in Wohnung gefunden

Hannover (ots)

Eine Angehörige hat Sonntagvormittag, 12.05.2019, eine 93-Jährige leblos in ihrer Wohnung an der Kestnerstraße aufgefunden. Die Kripo ermittelt nun wegen eines Tötungsdelikts und sucht mithilfe eines Fotos der Verstorbenen Zeugen, die die Frau in den letzten Tagen gesehen haben.

Wie bereits berichtet, hatte die 61-Jährige die Wohnung ihrer Tante kurz vor 11:00 Uhr betreten. Dort fand sie die Seniorin leblos in der Küche auf und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie einer am Sonntagabend erfolgten Obduktion gehen die Ermittler nun davon aus, dass die 93-jährige Hannoveranerin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Beamten der Kriminalpolizei erhoffen sich nun mit der Veröffentlichung eines Fotos der getöteten Seniorin Zeugenhinweise.

Konkret fragen sie: Wer hat die 93-Jährige seit vergangenem Dienstag, 07.05.2019, gesehen? Zuletzt war sie an diesem Tag in einem Supermarkt an der Marienstraße im Stadtteil Mitte einkaufen.

Dabei trug die 1,56 Meter große Frau einen auffälligen, beige-braunen Wollmantel, eine lilafarbene Mütze und hatte eine rosafarbene Einkaufstasche sowie eine rote Stofftasche mit Blumenmuster bei sich.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4268906

