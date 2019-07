Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (12.07.2019) in der Bahnhofstraße einen 31 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 14.00 Uhr und beschlagnahmten bei ihm neun Plomben Kokain, rund 800 Euro mutmaßliches Dealergeld und zwei Mobiltelefone. Der 31-jährige albanische Staatsangehörige wurde am Samstag (13.07.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

