POL-PDLU: Frankenthal: Trickbetrüger geben sich als Bekannte aus und versuchen in Wohnungen zu gelangen

Frankenthal (ots) - Am 15.11.2018, zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr, verwickelt eine bislang unbekannte Anruferin gleich in zwei Fällen die Geschädigten im Alter von 87 und 91 Jahren in ein Gespräch, um die Bekanntschaft vorzugaukeln. Weiterhin gibt die Anruferin an, dass ihr eigener Sohn die Damen gerne besuchen wolle, da sie selbst altersbedingt nicht könne. Im späteren Verlauf klingelt tatsächlich eine männliche Person bei den Damen und gibt sich als Sohn der ursprünglichen Anruferin aus und bittet um Einlass bzw. frägt nach einem Glas Wasser. Glücklicherweise bekommt der bislang unbekannte Täter keinen Einlass in die Wohnungen der Geschädigten und verlässt die Anwesen. In diesem Zusammenhang stellen die Geschädigten fest, dass der angebliche Sohn stets in Begleitung einer weiteren männlichen Person ist. Eine der Personen sei ca. 30 Jahre alt, 170-175cm groß, habe dunkle, kurz gelockte Haare und habe osteuropäisches Aussehen. Der zweite Täter sei etwas älter und wird zwischen 40 und 50 Jahre alt beschrieben und habe ebenfalls dunkle Haare. Er sei jedoch kleiner als der erstbenannte Täter, habe aber ebenfalls osteuropäisches Aussehen. Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie auch unter Vorhalt von vermeintlichen Notlagen keine Unbekannten Personen in Ihr Haus. Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen das Verhalten seltsam erscheint. Verständigen Sie wenn möglich Angehörige oder Nachbarn und informieren Sie sie über das Geschehene. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären. - Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf. - Geben Sie kein Geld in fremde Hände. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Sachbereich Einsatz

Jörg Friedrich



Telefon: 06233-313-202

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell