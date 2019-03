Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist es in Wedel zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Roller gekommen, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitten hat.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger Autofahrer kurz nach 6:30 Uhr die Pulverstraße aus Richtung Hellgrund kommend in Richtung Galgenberg. Zeitgleich war ein 55-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Galgenberg in Richtung Voßhagen unterwegs. An der Kreuzung Galgenberg / Pulverstraße übersah der VW-Fahrer aus Wedel das vorfahrtberechtigte Zweirad, so dass es zu einer Kollision kam. Rettungssanitäter brachten den Rollerfahrer aus Wedel mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Polizeirevier Wedel unter 04103 50180 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell