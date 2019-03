Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Leezen, Schulstraße

Polizei klärt angebliches Raubdelikt auf 15-Jährigen auf

Bad Segeberg (ots)

Ein 15-Jähriger hatte gegenüber der Polizei vorgegeben, dass er am 20.02.19 in Leezen von drei maskierten Männern überfallen worden war (siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4199319). Die Polizei hatte nach ersten Ermittlungen schnell Zweifel an dem erzählten Sachverhalt. In einer Vernehmung gab der 15-Jährige dann zu, dass er den Raubüberfall nur erfunden hatte.

