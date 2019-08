Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Fußgänger verletzt

Bad Bentheim (ots)

Ein 15-jähriger Fußgänger hat sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche befand sich auf dem Fußweg nahe der dortigen Kirche und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier stieß er mit dem PKW einer 19-jährigen Frau zusammen, welche die Kirchstraße in Richtung Lingerstiege befuhr. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingliefert. An dem PKW entstand leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

