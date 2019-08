Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schüttorfer Straße zog sich gestern am frühen Abend ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu.

Eine 61-jährige Autofahrerin war gegen 17:35 Uhr in Fahrtrichtung Emsbüren unterwegs, als sie nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte abbiegen wollten. Der 44-jährige Motorradfahrer setzte zeitglich zum Überholen an und stieß mit dem PKW der Frau aus Weener zusammen. Der Mann aus Ter Apel (NL) stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An Motorrad und PKW entstanden Sachschäden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell