Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Parfum gestohlen

Lathen (ots)

Gestern Abend ist es in einem Drogeriemarkt an der Große Straße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Drei bislang unbekannte Täter betraten gegen 19:45 Uhr das Geschäft und steckten mehrere Flaschen Parfum in einen Rucksack. Als sie im Eingangsbereich von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, stieß einer der Täter sie mit seinem Ellbogen zurück. Die drei Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Männer waren alle rund 170 cm groß und trugen dunkles kurzes Haar. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell