Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Salzbergen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen zwischen 07:00-08:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Auf der Haar eingedrungen. Die Täter nutzten dabei einen Schlüssel, dem der Anwohner zuvor gemeinsam mit seiner Geldbörse durch Diebstahl oder Verlust abhandengekommen war. Sie stahlen eine Musikbox und Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell