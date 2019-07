Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Montag, 15.07.2019, gegen 13.10 Uhr, kam es in Bodenfelde, Wienser Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Führer eines Lkw mit Anhänger befuhr in Bodenfelde die Wienser Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Ortsausgang. Höhe der Sollingstraße hielt er an und signalisierte einen hinter ihm befindlichen 48-jährigen Führer eines Pkw, dass er vorbeifahren soll. Als der Pkw-Führer mit seinem Fahrzeug auf Höhe des Zugfahrzeuges war, fuhr dieses plötzlich an. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Führer des Lkw mit Anhänger setzte unerlaubt seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Der beim Unfall entstandene Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

