Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 12-jähriges Kind bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Haselünne (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligen Fahrzeugen ist es gestern am frühen Abend auf der B402 im Ortsteil Schleper gekommen.

Ein 57-jähriger Mann fuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem PKW die B402 aus Haselünne kommend in Richtung Meppen, als er ausgangs der sogenannten Schleper Kurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Wohnmobil zusammenstieß. Im weiteren Verlauf stieß ein drittes Fahrzeug gegen den Passat des 57-jährigen Mannes aus Genemuiden (NL). Der Mann aus den Niederlanden und seine 48-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein 12-jähriges Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 49-jährige Fahrerin des Wohnmobils sowie ihr 53-jähriger Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen des beteiligten Volvos blieben unverletzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die Verletzten.

An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Diese werden auf rund 75000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Haselünne war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Straßenmeisterei wurde eine Fachfirma für die Reinigung der Fahrbahn hinzugerufen.

Die B402 war bis ca. 21:40 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell