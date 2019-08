Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannte setzen Altpapiertonne in Brand

Lingen (ots)

Zwischen späten Donnerstagabend und Freitagnachmittag stahlen unbekannte Täter eine Altpapiertonne von einem Grundstück an der Damaschkestraße. In der Radwegunterführung am Resedaweg setzten die Täter die Tonne in Brand. Diese wurde dadurch vollständig zerstört.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell