Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Diebstahl aus Schmuckgeschäft in der Innenstadt Wildeshausens - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17.08.2019, gegen 11:40 Uhr, kam es in der Westerstraße, Innenstadt Wildeshausen, zu einem Diebstahl aus einem Schmuckgeschäft. Der bislang noch unbekannte Täter entnahm in einem unbeobachteten Moment Schmuck aus einer Vitrine und entfernte sich dann zügig aus dem Geschäft. Zeugen konnten beobachten, dass der Mann in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Der Täter soll dem äußeren Anschein nach zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er habe ein südosteuropäisches Aussehen und sei etwa 1,70 cm groß. Er soll mit einer blau/weiß/roten Trainingsjacke, einer hellen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat und zum flüchtigen Täter geben? Informationen werden von der Polizei Wildeshausen unter 04431-99410 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell