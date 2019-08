Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 17.08.2019, kam es gegen 00:55 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen an Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta.

Ein 24 Jahre alte Fahrer eines Lkw-Anhänger Gespanns aus Bremen befuhr den Hauptfahrstreifen in Richtung Bremen und wollte ausgangs der Baustelle vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei sah er den von hinten sich nähernden Pkw eines 30 Jahre alten Fahrzeugführers aus Vechta und brach den Fahrstreifenwechsel ab. Der Pkw-Fahrer aus Vechta bremste in dieser Situation sein Fahrzeug stark ab und kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Seitenschutzplanke und von dort gegen den Lkw des Fahrers aus Bremen.

Der 30 Jahre alte Fahrer aus Vechta wurde bei dem Unfall leicht verletzt mustes vor Ort aber nicht medizinisch versorgt werden. Der Pkw des 30jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Gegen den Lkw-Fahrer aus Bremen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da der 30 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Vechta nach Angaben von Zeugen deutlich schneller als die in der Baustelle erlaubten 60 km/h gefahren ist, wurde auch gegen ihn in diesem Zusammenhang ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7.000,- Euro geschätzt.

Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommen zur Unfallzeit kam es zu keinen wesentlichen Behinderungen des Verkehrs.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

i.V. PHK Biesterfeldt

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell