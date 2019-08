Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Ovelgönne+++ Versuchter Aufbruch eines Pkw+++ Lkw beschädigt Pkw+++ Rollerdiebstahl+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall in Ovelgönne

Am 15.08.2019, gegen 20:00 Uhr, ist es in Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 20-jährige Frau aus Ovelgönne befuhr mit ihrem Dacia die Straße "Oberströmische Seite" (L864) und beabsichtigte nach rechts in die vorfahrtberechtigte "Barghorner Straße" (L864) abzubiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überquerte die L864 und kam hiernach im dortigen Graben auf dem Dach zum Stehen. Mithilfe von Ersthelfern konnte sich die Fahrzeugführerin aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am PKW und einem beschädigten Straßenschild entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5300EUR.

.

Versuchter Aufbruch eines Pkw

Phiesewarden. Am Mittwoch wurde zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter am Seenpark versucht, einen blauen Opel Corsa aufzubrechen. Die 19-jährige Fahrerin parkte diesen auf dem Parkplatz an der Burgstraße und bemerkte nach ihrem kurzen Aufenthalt im Park Beschädigungen an der Fahrertür. Der Schaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizei Nordenham.

.

Lkw beschädigt Pkw

Nordenham. Bereits am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Karlstraße, bei dem ein Seat Leon beschädigt wurde. Dieser stand ordnungsgemäß in einer rechtsseitigen Parkbucht, als gegen 06 Uhr ein weißer Lkw in Kastenform in Richtung Hansingstraße fuhr und beim Abbiegen nach rechts den Seat berührte. Hierdurch wurde der Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Der Lkw setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den/die Fahrer/-in eines hinter dem Lkw fahrenden schwarzen Kombis.

.

Rollerdiebstahl+++ Zeugen gesucht

FAH. Es werden Zeugen gesucht zu einem Rollerdiebstahl gesucht, der sich in der Zeit von Mittwoch, 13:30 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, ereignet hat in der Wangerooge Straße. Entwendet wurde ein Roller der Marke Rex in blau-grün einer 43-jährigen Nordenhamerin, die ihr Fahrzeug vor ihrem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Durch Zeugen wurde bereits geäußert, dass am Donnerstag gegen 10 Uhr 3 Männer einen Roller in einen Kleintransporter verladen hätten. Zeugen, die evtl. Hinweise auf das Fahrzeug oder diese Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham zu melden.

