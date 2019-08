Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit schwerverletzem Radfahrer vom 10.08.2019+++ Radfahrer verstarb infolge seiner Verletzungen+++

Delmenhorst (ots)

Damaliger Unfallhergang: Eine 21 Jährige Lemwerderanerin befährt mit ihrem Pkw die Tecklenburger Straße und übersieht beim Abbiegen nach rechts den vorfahrtberechtigten 61 jährigen (Lemwerderaner) Radfahrer, der mit seinem Fahrrad den Einmündungsbereich Stedinger/ Tecklenburger Straße in Richtung Ortmitte Lemwerder ordnungsgemäß befährt. Im Abbiegevorgang erfasst die Bet. 01 das Fahrrad des 02 mit dem Außenspiegel, sodass dieser zu Fall kommt. Der schwerverletzte Radfahrer wird mittels Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht.

+++

Durch das behandelnde Krankenhaus wurde der Polizei nun mitgeteilt, dass der verunfallte 61 jährige Radfahrer am 15.08.2019 infolge seiner Verletzungen auf Grund einer akuten Zustandsverschlechterung verstarb. Durch den Sturz hatte der Radfahrer Verletzungen am Hinterkopf erlitten. Weitere polizeiliche Ermittlungen stehen nun an.

