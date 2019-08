Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Sechstes Sommerfest der "Brücke" zusammen mit der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst. Zu ihrem sechsten Sommerfest laden der Verein "Brücke gemeinsam mit der Polizei Delmenhorst am 25. August auf dem Gelände des gemeinnützigen Vereins an der Wissmannstraße in Delmenhorst ein. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr können alle Interessierten die Arbeit der "Brücke" näher kennenlernen oder einfach eine schöne Zeit auf dem Gelände des Vereins verbringen.

Der Verein besteht seit über 30 Jahren und betreut in Delmenhorst und in Wildeshausen straffällig und auffällig gewordene junge Menschen in Betreuungsweisungen, pädagogisch betreuten Arbeitsstunden, Anti-Gewalt-Kursen und diversen anderen Programmen, die allesamt einen integrativen und präventiven Ansatz verfolgen. Alle Erlöse aus dem Fest fließen direkt in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Für Abwechslung und Kurzweil ist am Sonntag gesorgt. Ein Solist des Polizeiorchesters Niedersachsen wird musizieren. Die Tanzschule Wessels zeigt Dancemoves. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und Wasserspiele. Im Überschlagsimulator kann man die Welt Kopf stehen lassen. Die "Brücke" bietet Führungen und einen Fahrradsonderverkauf an. Bei der Polizei kann man sein Fahrrad registrieren lassen. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz stellen sich vor. Und mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Brezeln und Salat ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

