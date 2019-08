Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Post hält Paket mit Drogen an+++

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Dienstag, den 13. August, wurde gegen 11:15 Uhr durch Beschäftigte der Postfiliale in der Fußgängerzone ein Paket angenommen, welches im weiteren Verlauf starken Marihuanageruch verströmte. Durch die Polizei wurde dieses abgeholt und im Inneren eine geringe Menge Marihuana vorgefunden. Durch sofortige Maßnahmen konnte ein 27-jähriger Nordenhamer ermittelt werden, der das Paket bei der Post abgegeben hat. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei ihm konnten weitere geringe Mengen an BtM aufgefunden werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dirk Ellwart

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell