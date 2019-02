Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkohlte Kunststoffschale löst Feuerwehreinsatz aus

Northeim (ots)

Northeim, Von-Schwind-Weg 5, Samstag, 16.02.19, 12.30 Uhr

Northeim (schw) - Am Samstag, 16.02.19, 12.30 Uhr bemerkten aufmerksame Nachbarn das Alarmsignal eines Rauchmelders aus einer Wohnung im Von-Schwind-Weg, in Northeim. Da der 24-jährige Wohnungseigentümer nicht zugegen war, musste die Wohnungstür durch die herbeigerufene Feuerwehr Northeim geöffnet werden. Im Wohnungsinneren konnte festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung durch eine auf die Heizplatte des Herdes gelangte, Kunststoffschüssel entstanden ist. Aus bislang nicht geklärter Ursache war der Hitzeregler des Küchenherdes in Betrieb, obwohl die Heizplatte mit einer Glasabdeckung abgedeckt war. Da die Glasabdeckung der Hitzeentwicklung nicht standhielt, zerbrach diese. Dadurch konnte die auf der Glasabdeckung befindliche Kunststoffschale auf die Heizplatte gelangen. Nach Abschaltung des Küchenherdes und Beseitigung der Schadstelle wurde die Wohnung gelüftet. Eine Gesundheitsgefahr für Anwohner entstand durch die Rauchentwicklung nicht. Es entstand nur ein geringer Sachschaden in Höhe von 100,- EUR.

