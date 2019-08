Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vorfahrtsverletzung mit einem Leichtverletzten+++

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Stedinger Str. gegen 8.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Eine 34-jährige Pkw Führerin wollte von der Detmarstraße in die Stedinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie den in Richtung Fähre fahrenden Pkw eines 21-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

