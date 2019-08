Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dötlingen+++ eine Person schwer verletzt+++

Delmenhorst (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 15 August 2019 gegen 12.30 Uhr, auf der Iserloyer Straße in Dötlingen. Eine 18-jährige Frau aus Wildeshausen befuhr mit ihrem Mitsubishi die Iserloyer Straße in Fahrtrichtung Dötlingen. In Höhe einer dortigen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überquerte danach aus dem Seitenraum heraus die Fahrbahn. Hier kollidierte sie mit der Fahrerseite ihres Pkw mit einem linksseitigen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

