Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Kupferfallrohr an Kirche entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. und dem 12. Juni 2019 entwendeten unbekannte Täter an einer Kirche auf der Gelderner Straße ein etwa 3,5m langes Regenfallrohr aus Kupfer. Bereits im März 2019 war an dieser Kirche ein fünf bis sechs Meter langes Kupferfallrohr entwendet worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

