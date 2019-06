Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Drei Transporter aufgebrochen

Werkzeugmaschinen entwendet

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch (12. Juni 2019), 8.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Emmerich an drei Transportern jeweils das Schloss der Hecktür auf. An der Wassenbergstraße brachen sie einen weißen Peugeot Boxer, an der Seufzerallee einen weißen Renault Master sowie an der Alte[n] 's-Heerenberger Straße einen weißen Mercedes Sprinter auf. Aus den drei Transportern entwendeten die Täter hochwertige Werkzeugmaschinen.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell