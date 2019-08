Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Grillkohle verursacht Brand

Haren (ots)

Am Sonntagvormittag ist es an der Pictoriusstraße zum Brand eine Biotonne gekommen. Der Eigentümer hatte kurz zuvor vermeintlich erloschene Grillkohle in die Tonne gefüllt. Wenig später entzündete sich der Inhalt der Tonne. Der Eigentümer bemerkte dies rechtzeitig und konnte den Brand selbstständig mit einem Wasserschlauch löschen. Neben der Mülltonne wurde der Dachüberstand des Einfamilienhauses leicht in Mitleidenschaft gezogen.

