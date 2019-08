Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern Abend ist es auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW die B403 in Richtung Bad Bentheim. Da ein unmittelbar vor ihm fahrender PKW in den Syenvennweg abbiegen wollte, bremste er seinen PKW ab. Dies erkannte ein 21-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Der junge Mann aus Dülmen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer aus Nordhorn sowie zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell