POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (04.12.2018) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht in der Eberhardstraße mit Drogen gehandelt zu haben. Die zivilen Beamten beobachteten den Mann gegen 19.05 Uhr, als er mutmaßliches Kokain verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie zwei Plomben mit dem mutmaßlichen Rauschmittel fest. Im Laufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich das angebliche Kokain als Erde heraus. Der mutmaßliche Verkäufer, ein 21 Jahre alter gambischer Staatsangehöriger, wird am Mittwoch (05.12.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

