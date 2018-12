POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach sexuellem Missbrauch - Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (04.12.2018) einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, am 08.04.2018 in der Klett-Passage zwei 12 Jahre alte Mädchen sexuell missbraucht zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 09.04.2018). Durch die Auswertung der gesicherten Spuren gelang es den Ermittlern, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Polizeibeamte nahmen ihn aufgrund eines, durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits erlassenen Haftbefehls gegen 17.15 Uhr in der Klett-Passage fest. Der algerische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (05.12.2018) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

