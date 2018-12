POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Stammheim/-Rohr (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (04.12.2018) in Wohnungen an der Mitterwurzerstraße, der Kaltentaler Straße und der Burtenbachstraße eingebrochen und haben unter anderem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. An der Sombartstraße scheiterte ein Einbruchsversuch. An der Mitterwurzerstraße kletterten die Unbekannten zwischen 08.00 Uhr und 18.45 Uhr auf den Balkon der Hochparterrewohnung, hebelten die Balkontüre auf und durchsuchten die Wohnung. Sie zerbrachen ein Sparschwein und stahlen Bargeld und Schmuck. Zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Kaltentaler Straße auf, sie stahlen Uhren und Schmuck. An der Burtenbachstraße benutzten die Täter zwischen 14.45 Uhr und 21.25 Uhr eine im Garten stehende Trittleiter, um zum Badfenster hochzusteigen. Sie hebelten dieses auf und stiegen in die Wohnung ein. Sie stahlen Bargeld, Schmuck und einen Tablet-Computer. An der Sombartstraße hebelten Unbekannte zwischen Samstag (01.12.2018) und Dienstagmittag zunächst das Metall-Gartentor auf. Sie versuchten, die Haustüre und die Terrassentüre aufzuhebeln, scheiterten jedoch an deren stabiler Bauweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

