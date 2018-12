POL-S: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (01.12.2018 bis 03.12.2018) in einen Kiosk an der Robert-Leicht-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten offensichtlich zwischen Samstag, 13.30 Uhr und Montag, 06.25 Uhr ein Fenster im Hinterhof des Geschäfts auf. Sie stahlen überwiegend Zigaretten und sonstige Tabakwaren im Wert von rund 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

