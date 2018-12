POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau sexuell belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (02.12.2018) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Oberen Schlossgarten eine17 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben. Die 17-Jährige hielt sich gegen 03.15 Uhr zusammen mit weiteren Begleitern in der Theaterpassage auf, als der Tatverdächtige hinzukam und sie ansprach. Er fasste der jungen Frau mehrfach an das Gesäß und streichelte ihre Oberschenkel. Mehrfache Aufforderungen, dies zu unterlassen, ignorierte der 20-Jährige. Zudem hielt er die 17-Jährige, die zusammen mit ihrer Begleiterin die Örtlichkeit verlassen wollte, an den Handgelenken fest. Erst als die Begleiterin die Polizei rief, flüchtete der Tatverdächtige. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen wenig später in der Klett-Passage fest. Der polizeibekannte somalische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags (03.12.2018) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

