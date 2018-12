POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einem VW-Bus und einer Stadtbahn der Linie U29 auf der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße ist am Montagvormittag (03.12.2018) ein Fahrgast in der Stadtbahn leicht verletzt worden. Der 38 Jahre alte VW-Fahrer war gegen 10.15 Uhr in der Bebelstraße Richtung Vogelsang unterwegs. An der Kreuzung zur Schwabstraße blieb er zunächst wegen Rotlichts auf dem Linksabbiegestreifen stehen, fuhr aber dann offenbar los um nach links abzubiegen und stieß mit der Stadtbahn zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. In der Stadtbahn verletzte sich ein Fahrgast, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

