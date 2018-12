POL-S: Wer hatte rot? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (02.12.2018) sind auf der Kreuzung Robert-Koch-Straße und Waldburgstraße ein Mercedes und ein VW zusammengestoßen. Der 66 Jahre alte Mercedes-Lenker befuhr gegen 21.10 Uhr die Waldburgstraße und wollte nach rechts in die Robert-Koch-Straße einbiegen. Dort kollidierte er mit dem VW Golf eines 58-Jährigen. Beide Fahrer gingen offenbar davon aus, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren waren. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

