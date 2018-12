POL-S: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Unfall am Montag (03.12.2018) in der Staufeneckstraße ist ein 20 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt worden. Der Fußgänger lief gegen 07.30 Uhr auf dem linken Gehweg der Staufeneckstraße und wollte bei der Scharfenschloßstraße dieselbe überqueren. Aus der Staufeneckstraße bog ein blauer Ford nach links in die Scharfenschloßstraße ein, missachtete offenbar den Vorrang des Fußgängers und erfasste ihn. Der 20-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen. Der Fahrer des Ford hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Der Fußgänger begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker des Fords. Dieser wird von dem 20-Jährigen wie folgt beschrieben: Zirka 25 bis 30 Jahre alt, brauner, mittellanger Vollbart, europäisches Aussehen. Der Mann hatte offenbar eine Tätowierung am rechten Handgelenk. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 entgegen.

