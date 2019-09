Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: brennende Papiertonne, Hubschraubereinsatz, Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Brennende Papiertonne

Gegen 3.30 Uhr am Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge, dass in der Gartenstraße Papier auf der Straße brennt. Beamte des Polizeireviers Aalen stellten an der genannten Örtlichkeit eine geschmolzene Papiertonne fest, deren Inhalt noch brannte. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen rasch gelöscht. Rund 300 m vom Brandort entfernt hatten Vandalen zudem fünf Papiertonnen umgeworfen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 44-Jähriger am Mittwochabend verursachte. Kurz vor 20.30 Uhr bog er mit seinem Pkw Audi A6 von der Nördlinger Straße nach rechts in die Martin-Knoller-Straße ein. Dabei streifte er den stehenden Pkw BMW einer 40-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 44-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand; er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: 75-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Ein 75 Jahre alter Patient verließ am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr das Ostalbklinikum. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand, wurde eine Suche veranlasst, an der neben Kräften des Polizeireviers Aalen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war. Der 75-Jährige wurde am späten Nachmittag in der Klinik wieder angetroffen.

Westhausen: Ladung nicht ausreichend gesichert

Gegen 10 Uhr am Mittwochmorgen befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Lkw die Aalener Straße in Westhausen. Da der Mann offenbar an seinem Lkw die hydraulische Heckladeklappe des Kofferaufbaus nach dem Ladevorgang nicht ausreichend verschlossen hatte, verlor er während der Fahrt eine Vielzahl von Rollcontainern, die allesamt auf der Straße landeten.

Aalen: Pkw gestreift

Vom ZOB kommend, fuhr ein 56-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr mit einem Linienbus nach links in Richtung Ausfahrt Bahnhofstraße. Dabei streifte er den entgegenkommenden Pkw BMW einer 44-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Hüttlingen-Sulzdorf: Aufgefahren

Wegen eines die Fahrbahn querenden Hundes musste ein 26-Jähriger seinen Pkw Audi am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr auf der Neulerstraße unvermittelt abbremsen. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Bopfingen: Auf stehendes Krad aufgefahren

Zu spät erkannte eine 32-Jährige, dass ein ihr auf der Hauptstraße vorausfahrender Motorradfahrer verkehrsbedingt angehalten hatte. Sie fuhr mit ihrem Pkw VW Passat auf, wobei am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Rund 500 Euro Schaden verursachten Unbekannte, als sie zwischen Donnerstag, 12.9. und Montag, 16.9. eine Türe beschädigten, die zum Dachstuhl der Michaelskapelle in der Basilika am Marktplatz führt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 22-Jährige am Mittwochabend gegen 19 Uhr einen Wohnwagen, der auf dem Parkplatz Schießtal in der Richard-Bullinger-Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro.

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 47-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr verursachte, als sie beim Ausparken ihres Pkw Audi A 4 einen Pkw Opel Corsa beschädigte. Der Unfall ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lorcher Straße.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

In der Zeit zwischen 9 Uhr und 17.15 Uhr drangen am Mittwoch Unbekannte in ein Gebäude in der Schwarzfeldstraße ein. Die Täter durchsuchten diverse Schränke und Schubladen nach Wertsachen und entwendeten ein Bild. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell