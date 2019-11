Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Unfälle

Ostalbkreis - Stand: 08.00 Uhr (ots)

Bopfingen - Rinderherde ausgebüchst

Ein 33jähriger Skodafahrer stieß in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01 Uhr mit einer Kuh zusammen, als er die Straße von Oberriffingen nach Michelfeld befuhr. Die Kuh gehörte zu einer Rinderherde aus Hohenberg, welche den Weidezaun niedertrampelte und dort ausgebüchst war. Nach dem Unfall verschwand die Herde wieder im dort zur Unfallzeit vorherrschenden Nebel. Der Eigentümer der Herde wurde ermittelt. Bei dem Zusammenstoß entstand am Skoda Rapid Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Hüttlingen - Wildscheinrotte grammt

Am frühen Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr kollidierten auf der B29, zwischen der Abzweigung Hüttlingen und der Abzweigung Oberalfingen, gleich zwei sich entgegenkommende Mercedesfahrer mit einer Wildschweinrotte. Die Tiere überquerten dort die Fahrbahn. Durch den Unfall verendeten mehrere Wildschweine. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen - Unfall mit verletzter Person

Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr der 38jährige Lenker eines Personentransporters im Bereich des Hauses Lindenhof über das Bein einer 51jährige geistig behinderte Frau, welche zuvor hinten aus dem Transporter ausgestiegen war und sich dann, unbemerkt vom Fahrer, vorne rechts direkt vor das Fahrzeug gesetzt hatte. Der Fahrzeuglenker bemerkte den Unfall zunächst nicht, wurde aber kurz danach von Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die schwerverletzte Frau wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Bartholomä - Unfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag gegen 19.40 Uhr befuhr ein 57jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 1121 von Bartholomä in Richtung Böhmenkirch. An der Einmündung in die B466 fuhr er aufgrund Unachtsamkeit über eine Verkehrsinsel, wodurch er von der Fahrbahn abgewiesen und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Der 57Jährige wurde leicht verletzt - am Passat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro - an der Verkehrsinsel und der Wiese ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Da die Ölwanne des Passats aufgerissen wurde, waren auch die Feuerwehr und der Bauhof Bartholomä im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd-Zimmern - Reifenplatzer

Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr befuhr ein 19jähriger Polo-Fahrer die B29 von Aalen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe von Zimmern verlor er wegen eines Reifenplatzers die Kontrolle über seinen PKW, schleuderte gegen die Leitplanke und drehte sich dann um die eigene Achse. Hierbei erlitt sein 20jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es nur zu leichteren Verkehrsbehinderungen auf der B29.

