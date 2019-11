Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Motocross-Maschine entwendet

Rems-Murr-Kreis - Stand: 08.00 Uhr (ots)

Schorndorf - Radfahrer leicht verletzt

Ein 32jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gg. 17.10 Uhr die Wilhelm-Maybach-Straße und missachtete an der Kreuzung zur Silcherstraße die Vorfahrt eines von rechts kreuzenden Pkw. Der 32Jährige wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Er zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Backnang / Winnenden - Mercedes E-Klassen zerkratzt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch 14.30 Uhr und Donnerstag 10.30 Uhr wurde in Backnang in der Salzburger Straße an einem grauen Mercedes E350 mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, nimmt hier Zeugenhinweise entgegen. Ebenfalls mit einem spitzen Gegenstand wurde am Donnerstag zwischen 05.30 und 17.10 Uhr im oberen Parkdeck am Bahnhof in Winnenden ein schwarzer Mercedes E200 zerkratzt. Hier sucht die Polizei in Winnenden, Tel. 07195/ 6940, Zeugenhinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

Berglen - Renault überschlägt sich - zwei Verletzte

Ein 19jähriger Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 19 Uhr die Kreisstraße 1915 vom Erlenhof kommend in Richtung Oppelsbohm. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr registrierte er seinen in der Haltebucht parkenden Bekannten und war offensichtlich so abgelenkt, dass er zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Als der er dies und den Gegenverkehr bemerkte, lenkte er stark nach rechts und geriet in die dortige Grünfläche. Dort überschlug sich der Megane und kam nach ca. 70 m quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 19Jährige und sein 17jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Wie sich herausstellte stand der 19Jährige unter erheblichem Einfluss von Marihuana. An seinem Megane entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Schorndorf - Motocross-Maschine versucht zu stehlen

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, entdeckten aufmerksame Anwohner zwei männliche Personen, die eine Motocross-Maschine den Raithweg in Schorndorf entlang schoben. Die Anwohner erkannten das Motorrad ihres Nachbarn und alarmierten die Polizei. Gleichzeitig bekamen die zwei Männer jedoch mit, dass sie als Diebe erkannt wurden, ließen die Cross-Maschine auf dem Gehweg liegen und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Männern verlief ohne Erfolg. Wie sich herausstellte hatten die zwei Männer eine Gartenhütte in Richtung Schornbacher Weg aufgebrochen und daraus die Maschine entwendet. Weitere Zeugenhinweise zu den zwei Dieben nimmt das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, entgegen.

