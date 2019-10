Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Westhausen: Radfahrer schwer verletzt

Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagmorgen bei Dämmerung gegen 6.40 Uhr zwischen Baiershofen und Oberalfingen einen asphaltierten Feldweg. Er kam hier auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der 53-jährige Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Unfallfluchten:

Bopfingen:

In der Neuen Nördlinger Straße ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bei einem dortigen Altenheim beim Rangieren eine Grundstücksumzäunung. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd:

Weitere 500 Euro Schaden hinterließ ein Autofahrer, der in der Gutenbergstraße einen geparkten Pkw Skoda Fabia streifte und danach flüchtete. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen.+

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Ford fuhr von der Schmidstraße kommend in den Baldungskreisverkehr ein und streifte dabei einen im Kreisel fahrenden Pkw Audi. Die Unfallverursacherin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Ellwangen:

Der Fahrer eines Pkw Toyota Prius fuhr am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Marktplatz beim Rückwärtsausparken gegen einen Pkw BMW. Hierbei verursachte er 1500 Uhr Sachschaden. Ohne diesen Vorfall zu melden, flüchtete auch dieser Autofahrer.

Die örtlichen Polizeidienststellen bitten hierzu um sachdienliche Hinweise

