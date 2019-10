Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Neustadt: Fahrkartenautomat gesprent

Waiblingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 3:40 Uhr sprengten bisher unbekannte Diebe am Neustadter Bahnhof einen Fahrkartenautomaten auf und entwendeten hieraus eine Geldkassette. Vermutlich aufgrund auslaufender Sicherheitsfarbe, die sich in der Geldkassette befand, ließen die Täter ihr Diebesgut unweit vom Automaten zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Fahrkartenautomat wurde stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Zeugenhinweise.

