POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Unfälle

Crailsheim: Dreirädriges Motorrad fällt in Kurve um

Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Mann mit seiner Piaggio Ape die Sulzbrunnenstraße. Im Kurvenbereich kippte das dreirädrige Fahrzeug auf einen entgegenkommenden VW Golf einer 53-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Schrozberg: Dachs von Auto erfasst

Auf der Strecke von Bossendorf in Richtung Leuzendorf wurde am Mittwoch kurz vor 22:00 Uhr ein Dachs von dem BMW eines 24-Jährigen erfasst. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem PKW.

