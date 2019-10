Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl aus Baustelle und versuchter Einbruch in Gaststätte

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Vorfahrt missachtet

Ein 47 Jahre alter Renault-Fahrer missachtete am Mittwoch, gegen 9:15 Uhr beim Linksabbiegen von der Ulrichstraße in die Schurwaldstraße die Vorfahrt einer 36-jährigen Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Kernen im Remstal: Diebstahl aus Baustelle

Von einer Baustelle in der Karlstraße wurden zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 8:45 Uhr Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 400 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Oppenweiler: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in der Nacht auf Mittwoch eine Gaststätte in der Hauptstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher aber nicht ins Innere des Restaurants. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.

