Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrzeugbrand

Gegen 10:40 Uhr wollte am Mittwoch ein 54 Jahre alter Mann mit einem Hyundai in der Julie-Pöhler-Straße rangieren. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug dabei in Brand. Ein Anwohner bekämpfte die Flammen zunächst mittels eines Feuerlöschers. Die Feuerwehr Crailsheim, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz war, übernahm die vollständige Löschung anschließend. Durch das Feuer wurde das Fahrzeug komplett zerstört und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schrozberg: Auto vs. Traktor

Am Mittwoch gegen 9:30 Uhr war ein 69 Jahre alter Opel-Fahrer auf der L1005 von Leuzendorf kommend in Richtung Spielbach unterwegs. Kurz hinter Leuzendorf fuhr ein 59 Jahre alter Fahrer eines Case-Traktors mitsamt Anhänger auf die L1005 ein und übersah dabei den Opel. Trotz eingeleiteter Notbremsung und versuchtem Ausweichmanöver durch den Opelfahrer kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

