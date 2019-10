Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auf offener Straße angegriffen - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: 5500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 5500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstand. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz die Wilhelm-Zapf-Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz von einem Parkplatz auf die Wilhelm-Zapf-Straße ein, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Aalen: Von Unbekanntem angegriffen und geschlagen

Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr hielten sich zwei 22 und 17 Jahre alte Männer im Bereich des Aalener Bahnhofs auf. Völlig grundlos und offenbar auch ohne Vorgeschichte wurde der 22-Jährige von einem unbekannten Mann angegriffen und geschlagen. Dem 17-Jährigen gelang es, den Angreifer zurückzuhalten und weitere Angriffe zu verhindern. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Angreifer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht

Eine bislang unfallflüchtige Fahrzeuglenkerin verursachte am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr einen Sachschaden von rund 700 Euro, als sie mit ihrem Pkw beim Fahrstreifenwechsel in der Ulmer Straße den Pkw Opel eines 29-Jährigen streifte. Der 29-Jährige konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges übergeben; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aalen: Schaden verursacht und davongefahren

Mit seinem Pkw VW Golf beschädigte ein 23-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr beim Einfahren in eine Hofeinfahrt einen dort geparkten Pkw Mercedes Sprinter. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte rasch ermittelt und zum Sachverhalt befragt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Aalen: Reifen zerstochen

An drei Autos in der Memellandstraße wurden von Unbekannten die Reifen zerstochen. Die Beschädigungen wurden am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bemerkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Ebnat: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3317 zwischen Niesitz und Großkuchen erfasste ein 43-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr mit seinem Pkw Fiat ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Diebstahl im Hallenbad

Zwischen 17.30 und 19 Uhr am Dienstagabend entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus einem Umkleidespind im Ellwanger Hallenbad den Geldbeutel einer 35-Jährigen sowie deren Handy der Marke Samsung S9. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 450 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 65-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr mit seinem Pkw Opel aus einer Werkstatt auf die Haller Straße ein. Dabei übersah er den Pkw Ford einer 55-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Gegen Betonsäule gefahren

Aufgrund eines falsch parkenden Fahrzeuges konnte ein 37-Jähriger am Dienstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr mit seinem Lkw vor einer Kurve auf dem Marktplatz nicht ausreichend ausholen und streifte deshalb eine aufgestellte Betonsäule. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Überholen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstand. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seiner Vespa die Weilerstraße in Fahrtrichtung Weiler. An der Einmündung in die Henkelgasse kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW eines 43-Jährigen, der hinter dem Zweirad gefahren war und zum Überholen angesetzt hatte. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfädeln von der Aalener Straße auf die B 29 missachtete ein 25-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die Vorfahrt eines 60 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der Pkw BMW des 25-Jährigen und des Lkw entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Mutlangen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine schwere Verletzung am Ellenbogen zog sich eine 64-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Dienstagvormittag zu. Gegen 10.45 Uhr befuhr die Radlerin die Haldenstraße, wo sie im Kurvenbereich Feldstraße auf nassem Laub ins Rutschen kam und zu Boden stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die 64-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Eine verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 27-Jährige ihren Pkw VW auf der Vorderen Schmiedgasse anhalten. Eine 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW auf das stehende Fahrzeug auf, wobei die 27-Jährige verletzt wurde. Sie wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Waldstetten: Fahrzeug gestreift

Mit seinem Kleintransporter beschädigte ein 44-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13 Uhr einen im Amselweg abgestellten Pkw Kia, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell