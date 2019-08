Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Trickdiebe stehlen Bargeld aus Kasse in Lebensmittelmarkt, Polizei bittet um Hinweise auf die Täter

Korbach (ots)

Am Samstagnachmittag stahlen zwei unbekannte Täter Bargeld aus der Registrierkasse eines Lebensmittelmarktes in Frankenberg, nachdem sie den Kassierer abgelenkt hatten.

Die beiden Trickdiebe hielten sich ab etwa 16.15 in dem Markt in der Geismarer Straße auf. Gegen 16.30 Uhr gingen sie zur Kasse und legten dort zwei Wasserflaschen zum Bezahlen vor. Außerdem wollten sie von dem Angestellten fünf 100-Euroscheine gewechselt haben. Bei dieser geplanten Wechselaktion verwickelten sie den Mann an der Kasse in ein Gespräch und lenkten ihn dadurch ab. Einer der beiden Männer nutzte dies aus, griff in die Kasse und entnahm 250 Euro. Mit dieser Beute konnten die unbekannten Täter flüchten.

Da von den unbekannten Dieben gute Personenbeschreibungen vorliegen, erhofft sich die Polizei Frankenberg durch die Veröffentlichung Hinweise auf deren Identität.

Beschreibung: 1. Täter: männlich, ca. 180 - 185 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftige Figur, kurze schwarze Haare, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt und weißer Base-Cap,

2. Täter: männlich, ca. 170 - 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftiger Figur, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem Polo-Shirt der Marke "Hugo Boss",

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-7203-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

