Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Lelbach - Pedelec aus Carport gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein unbekannter Täter ein Pedelec aus einem Carport in Lelbach.

Der Besitzer hatte sein Pedelec der Marke Scott, Typ E-Scale Contessa, Farbe lila-rot, am Donnerstagmittag unter seinem Carport in der Straße Zum Hilgenscheid in Lelbach abgestellt. Bei der Anzeigenerstattung sagte der Besitzer aus, dass er das Pedelec abgeschlossen hat.

Am Freitagvormittag musste er feststellen, dass das Fahrrad offensichtlich gestohlen wurde. Der geschätzte Wert beträgt etwa 1.700 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle

