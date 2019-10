Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Enkeltrickbetrüger schlagen erneut zu & Autofahrer nach Unfall mit Pedelec gesucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Welzheim: Enkeltrickbetrüger schlagen erneut zu

Insgesamt 24 Anzeigen gingen am gestrigen Montag bei verschiedenen Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wegen Betrugsversuchen ein. Die Täter versuchten hierbei ihr Glück sowohl mit der Enkeltrickmasche, als auch als falsche Polizeibeamte. Erfolg hatten die Betrüger damit leider bei einem 65 Jahre alten Mann aus Welzheim. Ihm wurde am Telefon vorgegaukelt, dass seine Tochter für einen Wohnungskauf 36.000 Euro benötigen würde. Als der gutgläubige Mann angab, nicht so viel Bargeld zu besitzen, aber Goldbarren und Münzen mit einem entsprechenden Gegenwert zu haben, wurde dem Geschädigten suggeriert, dass diese auch als Sicherheit hinterlegt werden könnten. Anschließend wurde eine Übergabe der Wertgegenstände für den Nachmittag an eine Notarin vereinbart, da die angebliche Tochter keine Zeit habe, die Wertsachen persönlich abzuholen. Gegen 16:50 Uhr erfolgte die Übergabe an eine Frau, die der Geschädigte als ca. 40-45 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit schwarzen, lange Haaren beschrieb. Sie soll einen schwarzen Mantel mit Pelzkragen getragen und einen dunklen Teint haben.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrugsmaschen und rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen - Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder die Polizei und holen Sie sich Rat - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Klären Sie vor allem ältere Familienmitglieder über die Tricks der Betrüger und die Betrugsmasche auf - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Remshalden-Grunbach: Autofahrer nach Unfall mit Pedelec gesucht

Am Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr ereignete sich im Bereich Mühlstraße / Reinhold-Maier-Platz ein Verkehrsunfall, bei dem eine 79 Jahre alte Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte die Dame gemeinsam mit ihrem Ehegatten die Mühlstraße vom Reinhold-Maier-Platz her kommend. Gleichzeitig parkte ein Pkw vom Reinhold-Maier-Platz aus einer Parklücke aus. Als die Seniorin dies bemerkte, erschrak sie so sehr, dass sie zu Fall kam. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw, bei dem es sich laut Zeuge um eine graue Kombilimousine handeln soll, und dem Fahrrad kam es nicht. Im Anschluss an den Unfall kam es noch zu einem kurzen Gespräch zwischen der Beifahrerin des Pkw und dem Ehemann der verletzten Frau. Da es zu keinem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen gekommen war, wurden vor Ort keine Personalien ausgetauscht. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Kirchberg nun den Fahrer sowie die Beifahrerin des Pkw. Diese sowie evtl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell