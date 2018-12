POL-PDKO: Pressemittelung PI Bendorf für das Wochenende vom 07.12.18-09.12.18

Bendorf (ots) - Am Wochenende vom 07.12.2018 bis 09.12.2018 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bendorf zu einigen Verkehrsunfällen, bei welchen es sich glücklicherweise nur um geringe Sachschäden handelte und niemand verletzt wurde.

Durch Kräfte der Polizeiinspektion wurden aufgrund des aktuell stattfindenden Weihnachtsmarktes in Bendorf, vermehrt Verkehrskontrollen bzgl. Alkohol im Straßenverkehr durchgeführt. Erfreulicherweise hielten sich alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer an die Regel "Keine Alkohol am Steuer"! Auf dem gut besuchten Weihnachtsmarkt verlief es am Wochenende ruhig und friedlich.

Aufgrund von Alkoholkonsum kam es am Wochenende vermehrt zu Beziehungsstreitigkeiten. Ein 25 jähriger Bendorf trat in einem Fall die Türe der Wohnung seiner Ex- Freundin auf und fing mit dieser einen Streit an. Der 25 jährige konnte von der Polizei angetroffen werden und es erging ein Platzverweis und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Sa. dem 08.12.2018 kam es in einem Bendorfer Hotel zu einem Streit zwischen einem 29 jährigem Koblenzer und dessen 32 jährigen Freundin. Der Streit artete so aus, dass die Freundin zu einer Flasche griff und ihrem Freund diese ins Gesicht schlug. Anschließend verließ sie das Zimmer. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Im Rahmen einer Kontrolle, am 08.12.2018, in Bendorf, wurde bei einem 40 jährigen aus Bendorf eine geringe Menge an Drogen aufgefunden.

Weiterhin kam es im Zeitraum vom 07.12.- 08.12.2018, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl durch unbekannte Täter in der Rheinstraße auf dem Niederwerth, bei welchem die Täter versuchten, durch das Kellerfenster ins Wohnhaus zu gelangen.

In der Sebastian-Kneipp-Straße in Vallendar, an der dortigen Schule, wurden im Zeitraum vom 06.12.- 07.12.2018, durch einen unbekannten Graffiti-Sprüher Schriftzüge auf einen Pavillon gesprüht.

Am 08.12.2018 wurde angezeigt, dass an einem PKW; der auf einem Parkplatz an der Grundschule in der Ringstraße in Bendorf stand, die beiden Kennzeichen entwendet wurden.

Die Anzeigen wurden durch die Polizeiinspektion Bendorf aufgenommen. Bei Hinweisen zu den o.g. unbekannten Tätern, bitte Mitteilung an die Polizei Bendorf unter der Telefonnummer 02622/94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Bendorf



Telefon: 02622-94020

pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell